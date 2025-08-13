El campeón de la Champions League, París Saint Germain, empata 2-2 ante Tottenham en la final de la Supercopa de Europa 2025. 

Con la presencia del argentino y nuevo capitán de los Spurs, Cristian “Cuti” Romero, que además metió un buen gol de cabeza, el conjunto inglés parecía que se quedaba con el triunfo y se lo empataron en la última jugada.

El primer gol llegó a los 39’ del primer tiempo de la mano del defensor neerlandés Micky Van de Ven, luego de que capitalizara un rebote en el área del conjunto parisino.

A los 4’ del segundo tiempo, el cordobés Cristian “Cuti” Romero, marcó el segundo gol para los Spurs, después de meter un buen cabezazo esquinado.

El descuento para el elenco francés lo marcó el coreano Lee Kang-in a los 84’ después de un buen zurdazo cruzado desde afuera del área.

Pero el resultado iba a cambiar en cuestión de segundos. Es que, después de un buen centro de Ousmane Dembelé, el portugués Gonçalo Ramos conectó un buen cabezazo para poner el 2-2 a los 93 minutos de juego.

LA PREVIA

El PSG llega como el más pesado, tras ser campeón de Europa. El conjunto de Luis Enrique, levantó por primera vez la UEFA Champions League y tuvo un gran paso por el Mundial de Clubes, cayó en la final frente a Chelsea.

En la vereda del frente, Tottenham llega como el campeon la Europa League y con la ambición de un nuevo DT. Es que el club decidió poner fin al ciclo de Ange Postecoglou y contratar a Thomas Frank, de destacado trabajo en Brentford.

Las formaciones 

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Kevin Danso, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha;Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. 

Datos del partido

  • Hora: 16.00
  • TV: ESPN y Fox Sports
  • Árbitro: João Pinheiro
  • VAR: Tiago Martins
  • Estadio: Stadio Friuli, Udine