Con la suba de la temperatura, también volverían las lluvias en Córdoba

Entre el cierre de octubre y el arranque de noviembre se anticipan cambios en las condiciones del tiempo.

Por un lado, a sabiendas de que la temperatura atraviesa estos días un rebote, y cumple una semana entre la nieve y los treinta grados.

Para este jueves, aún con muchas nubes en lo alto, la máxima no pasaría de los 22º.

El viernes las marcas suben considerablemente, con ayuda del sol, pero también de ráfagas de viento norte.

Casi en rojo, se prevén 29º en el centro de la provincia, con similitudes en alrededores.

El sábado el cielo se torna gris oscuro. A partir de la tarde-noche, con chaparrones.

Según lo previsto, el domingo la primavera retomaría sus condiciones.