Con la temperatura en alza, anticipan cuando volvería a llover en Córdoba

Transcurrida su primera semana, la certeza que octubre trajo a Córdoba es que las condiciones van a ir cambiando.

Para estos días, el pronóstico avizora un ‘sube y baja’ constante, aunque más bien con marcas elevadas.

De hecho para estos días, de manera progresiva las máximas van creciendo.

Promediando los 25 grados, se avizora, por caso, un miércoles ameno.

Con sol pleno, la jornada tiene al viento norte como protagonista hoy.

El jueves ya el mercurio se pinta de rojo. Es que las marcas crecen y podría haber 31º.

El viernes seguiría, en tal sentido, en esa línea. Sin embargo, las previsiones ya apuntan a la multiplicación de las nubes en el cielo.

El sábado, día de pico de calor, entraría un frente inestable al territorio.

El viento gira a partir de la tarde-noche hacia el sur, y se esperan ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

Las tormentas, con carácter aislado, también serían parte del paisaje en ese período.