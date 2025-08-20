El gobierno nacional logró vencer a la oposición en la Cámara de Diputados al lograr sostener el veto contra el aumento a los jubilados.

El cierre de la sesión estuvo marcado por momentos de tensión a partir del planteo del diputado radical Rodrigo de Loredo.

El jefe de la bancada de la UCR planteó la posibilidad de separar el proyecto vetado por el presidente para sostener la parte del aumento y dejar de lado la moratoria junto a las cajas provinciales.

La postura tuvo el acompañamiento del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien pidió una moción de orden para avanzar con la propuesta.

Sin embargo, el resto de los bloques opositores rechazó el planteo al hacer referencia al veto total que realizó Javier Milei sobre la ley sancionada tiempo atrás.

Con todas las cartas sobre la mesa, la votación general terminó con 160 votos positivos, 83 negativos y cinco abstenciones, por lo cual la normativa naufragó.

La votación de los cordobeses

A favor de sostener la ley de jubilados votaron: Óscar Agost Carreño, Héctor Baldassi, Gabriela Bouwer de Koning, Rodrigo de Loredo, Juan Fernando Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Pablo Carro, Gabriela Estévez y Natalia de la Sota.

En contra de la ley previsional votaron: Belén Avico, Laura Rodríguez Machado, Luis Picat, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Gabriel Bornoroni y Soledad Carrizo.