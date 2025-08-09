Distintos dirigentes políticos de la provincia de Córdoba aprovecharon la jornada de este sábado para dejar sendas declaraciones sobre el estado de cosas. El próximo 17 de agosto vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán en las legislativas del 26 de octubre; Llaryora espera que el exgobernador Juan Schiaretti sea cabeza de lista de Provincias Unidas en el distrito Córdoba.

Este sábado Llaryora publicó un video que no casualmente inicia con un amanecer, después de lanzar hace poco más de una semana el frente electoral, Provincias Unidas, donde confluyen mandatarios provinciales desencantados con el Gobierno de Javier Milei y sus modos de encarar las negociaciones políticas.

Desde inicio de año, con el turno electoral de octubre cada vez más cerca, Llaryora ha ido contrastando sus prioridades de gestión respecto de las del Gobierno nacional. El gobernador aprovecha cada oportunidad para destacar la infraestructura y la articulación público-privada como ejes de su Gobierno. “Esto es lo que nos diferencia en la Argentina”, dice en el spot.

"Sepan que voy a seguir cuidando la economía, la producción y el trabajo para transitar los cambios profundos que vive la Argentina", dice la voz en off del mandatario

"Córdoba sigue apostando al crecimiento, al desarrollo y la inversión. Hoy estamos en un momento de una inversión histórica, en un sinnúmero de obras", agrega Llaryora, luego de las desavenencias entre las provincias y Nación por el cierre de Vialidad Nacional y el no mantenimiento de rutas nacionales, que en algunos tramos presenta estado crítico.

Más temprano, el otro pilar de Provincias Unidas, a quien dan como cabeza de lista en el distrito Córdoba, el exgobernador Schiaretti, acusó al Gobierno nacional de utilizar las retenciones para "mantener el dólar planchado y controlar la inflación".

Hubo críticas también por parte de la diputada Natalia de la Sota quien, a través de su espacio Defendamos Córdoba, buscará renovar su banca en la Cámara Baja y disputará así los votos con las otras dos vertientes peronistas: Fuerza Patria y la alianza del cordobesismo.

"Cierran todos los días plantas industriales. Voy a seguir defendiendo a la clase media", dijo la diputada en el video publicado este sábado en X.