El dolor lleva casi 18 meses en su cuerpo. Y aunque Soledad Laciar reconoce que "sola no puedo", persiste en "la lucha exigiendo cambios verdaderos".

A Valentino Blas Correas un disparo policial lo mató el 6 de agosto del año pasado, cuando atravesó un control en el auto en el que viajaba junto a un grupo de amigos.

Mientras trece efectivos se encaminan al juicio, su madre sigue pidiendo ayuda.

La madre de Blas había adelantado que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizaría "una señalización" en el lugar en el que asesinaron a su hijo, sobre Avenida Vélez Sársfield, frente al hospital Pablo Pizzurno.

El acto fue este sábado, día en que Blas hubiera cumplido 19 años.

"Ojalá llenemos la calle de gente. No por Blas, no por mi (...). Ojalá me acompañen. Gracias de corazón a cada uno que día a día me acompaña en esta lucha", escribió.