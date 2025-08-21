Un despliegue de efectivos policiales terminó en la noche del jueves con un núcleo de personas detenidas en la ciudad de Córdoba.

Se trata de cuatro hombres y tres mujeres, que de acuerdo a los reportes tienen entre 28 y 63 años, que se resistieron ante los oficiales a un control.

Según se informó, hubo una denuncia de vecinos que observaron a una persona con un arma (una pistola calibre 22) que era parte del grupo que se trasladaba en un vehículo.

Al llegar, “los efecticos identificaron al sospechoso dentro de un Fiat Siena, con pedido de secuestro, en (calles) Neuquén y Mestre. Junto a él había otras seis personas que se resistieron y golpearon a los policías”.

A su vez, se reportó que “vecinos del sector arrojaron elementos contundentes" contra los agentes, lo cual “obligó a la utilización de armamento menos letal para dispersar la situación”.

La situación logró ser dispersada, con la totalidad de las personas aprehendidas.