El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la regulación para las Apps de transporte como Uber y Didi en una jornada marcada por la movilización de taxistas y remiseros.

El proyecto del oficialismo consiguió 28 votos positivos, dos negativos y una abstención, gracias a la eliminación del cupo para otorgar licencias.

Desde la mañana los taxistas y remiseros colapsaron la zona de los puentes Alvear y Maipú, sobre la Avenida Costanera, para expresar su rechazo a la normativa.

Ver: Córdoba: tensión en las protestas por la regulación de las apps de viaje



Durante varias horas el tránsito en la vera del río Suquía se vio interrumpido y hubo algunos cruces entre choferes y policías.

Entre los requisitos propuestos se incluye que los vehículos tengan menos de diez años de antigüedad, cuenten con seguro, aire acondicionado, baúl con capacidad mínima y estén identificados con el logo de la aplicación.

La normativa también prevé exigencias para los choferes, como licencia profesional, antecedentes penales limpios, domicilio en Córdoba capital, inspección técnica vehicular (ITV) vigente y seguro de accidentes personales o ART.

Además, se plantea limitar la jornada laboral a un máximo de 12 horas diarias, fijar una tarifa mínima equivalente al boleto de colectivo urbano.