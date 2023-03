En la primera sesión del año, el Concejo Deliberante creó un Programa de Cuidado Integral a personas en situación de calle. El proyecto fue presentado por la concejal Rossana Pérez del bloque Hacemos por Córdoba, y se aprobó por unanimidad del cuerpo legislativo.

Esta iniciativa pretende brindar redes de contención y acompañar a quienes se encuentran en situación de calle. Asimismo, busca garantizar la asistencia a los destinatarios que se encuentren afectados por el consumo problemático de sustancias, en desnutrición o malnutrición, en situación de violencia, u otros escenarios de vulnerabilidad.

En diálogo con Radio Universidad, la legisladora municipal explicó: “Este proyecto se fue trabajando a lo largo del año pasado, era una incitativa que había que profundizar. Nos reunimos con funcionarios, con profesionales y también con gente de las organizaciones civiles que son las que atienden esta problemática hace más de diez años”.

En este sentido, recordó que en 2020, durante la pandemia la Municipalidad de Córdoba implementó el Programa para Personas en Situación de Calle. Este promueve un abordaje multidisciplinario en el que intervienen psicólogos, trabajadores sociales, abogados y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en una mesa de coordinación.

“Esta ordenanza viene a dejar políticas publicas instaladas a futuro para que todo lo que se comenzó en aquel momento (2020) tenga una continuidad en las próximas gestiones”, destacó la concejal al referirse sobre la aprobación del programa.

Según explicó, el programa representa un avance para organizaciones civiles que ofrecen asistencia a las personas vulnerables. Sumado a ello, la aprobación contempla el uso de espacios públicos en condiciones para el resguardo y alojamiento, como así también campañas de concientización.

“Quienes hoy están en situación de calle no son una cosa, no son un número, no son una estadística, son seres humanos, hay que contenerlos y ayudarlos, y para tal fin hay que crear esos espacios”, aseguró.

La iniciativa aprobada también contempla la creación del Concejo Municipal de Atención y Acompañamiento, que reunirá a funcionarios de todas las áreas del municipio y representantes del Concejo Deliberante junto a profesionales y especialistas.

En la sesión del pasado jueves, también se aprobó el proyecto de ordenanza denominando “Residencia Municipal de Larga Estadía para Adultos Mayores, Padre La Mónaca”, continuando con la readecuación de la salud municipal.

Además se aprobaron reconocimientos, distinciones y la declaración de pesar por el fallecimiento del exfutbolista Luis “Hacha” Ludueña.