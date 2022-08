Comienza un nuevo mes y la cartelera de espectáculos del Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955), renueva sus propuestas.



Habrá shows de Stand Up, charlas, conciertos, festival de danzas, obras de teatro para grandes y chicos, también una obra con marionetas, y mucho más.

Llegan Luciano Mellera y su unipersonal de humor, también Juampi Gonzalez con su show "Soltero". Además, Experiencia Queen, y el Festival Ameridanza.

Las entradas se venden en la boletería del Teatro o por el portal de Autoentrada.com.

Horarios de boletería: Martes a viernes de 9hs. a 21hs. y/o comienzo de función; sábados de 9 a 13 y de 16 a comienzo de función; domingos de 16 horas a comienzo de función.



Mirá la programación de agosto:

"Concierto de invierno", jueves 4 a las 19.30. Concierto de invierno de los alumnos de la escuela de música Shinichi Suzuki. Entrada: $1000

"¿Sufriste por amor alguna vez?", viernes 5 a las 20. Localidades agotadas. Un recorrido con el Lic. Alejandro Schujman por los distintos tipos de amor. Amores tóxicos, amores cobardes, amores ausentes. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Qué nos lleva a tener esas elecciones? ¿Son elecciones propias o pesa lo aprendido? A lo largo de una hora y media iremos encontrando estas respuestas. Un encuentro cálido con participación activa del público y siempre con la premisa “lo que pasa en la sala, queda en la sala”.

¿Sufriste por Amor alguna vez? Si la respuesta es sí, vení y encontremos respuesta juntos; si la respuesta es no, vení y contanos cómo hiciste. Calificación: ATP. Entrada: $1600

"De frente", sábado 6 a las 20. Show intimo y acústico de canciones de autor. Nahual es Santiago Cossarini, un cantautor Argentino/Uruguayo con 20 años de trayectoria en ambos países. Nahual desarrolló su carrera artística tocando durante 13 años en los ómnibus de Montevideo. En 2009 arma un compilado de sus canciones en formato CD para vender en los ómnibus donde tocaba y vende más de diez mil discos físicos.

En 2014 se presenta auditorios más importantes de Montevideo. En Buenos Aires se presentó en The Roxy Bar, Ciudad Cultural Konex, entre otros. En Córdoba se presentó en dos ocasiones en el Teatro Orfeo abriendo los shows de Ricky Martin y Chayanne. Su canción “De la Tierra” recorrió el mundo. Entrada: $1200

"Impulso de la tierra", sábado 6 a las 22. La compañía Tremor lleva a la escena, rítmicas de la música folklórica Argentina con un desarrollo de movimiento contemporáneo sostenido en la danza de raíz. La obra Impulso de la tierra habla del ritmo interno pero también del que nos rodea. La vibración de la Tierra, los vínculos y la sincronía entre los cuerpos. Allí dónde el zapateo se afirma a la tierra iniciando un ritual, un festejo. Es una obra con música en vivo e intérpretes de danza, que invita a tener una experiencia única llena de sensaciones y momentos emocionantes durante todo el espectáculo. Entrada: $1250.

"Érase una vez tres historias cortas", domingo 7 a las 17. En la técnica de marionetas se propone al público ser el narrador de su propia historia. Desarrolla el sentimiento del amor en diferentes momentos, espacios y personajes; el amor a la naturaleza, la familia, la conquista, el mito, lo desconocido y por qué no, el amor de pareja. “Jicacuy", un baile de amor, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan al ritmo de la música originaria de La Guajira. "Érase una vez", un par de pájaros conocen el fruto de su amor y todo va bien hasta que tienen que afrontar una realidad que les es ajena: el entorno transformado por el hombre, que por suerte esta vez parece ser sólo una pesadilla... de los pájaros.

"La verdadera historia de un perro", desesperado por el amor a primera vista, inventa locuras en un intento por conquistar a una hermosa y presuntuosa perra. Compañía: Colibrí. Calificación: ATP. Entrada: $650

"Todxs a escena" - Brex Tobares Danza, domingo 7 a las 19. Muestra de alumnos y profesores del trabajo realizado en la primera mitad del año lectivo. Calificación: ATP. Entrada: $1100

"Pepe Lopez Band", lunes 8 a las 20. Desde Orlando, U.S.A. “Pepe Lopez Band” presenta su nuevo trabajo “Round II - más fuerte que nunca” en su segundo tour por Argentina, con única presentación en Córdoba Capital. Este será un show de rockmelódico con la compañía de los artistas locales Matías Correa e Igor Vato. Calificación: ATP. Entrada: $1200.

"Festival Ameridanza", jueves 11 a las 20.30. Muestra de alumnos y profesores del trabajo realizado en la primera mitad del año lectivo. Compañía: Escuela Ameridanza. Calificación: ATP. Entrada: $1100.

"El unipersonal de Luciano Mellera", viernes 12 a las 21. Localidades agotadas. Luciano Mellera hace doce años viene presentándose en distintos escenarios del Stand Up de toda la Argentina y alrededores. Dejó atrás su carrera como creativo y redactor publicitario para convertirse en uno de los mayores exponentes del Stand Up latino. Calificación: +13. Entrada: $2200.

"Philharmonie Pop Sinfónico 9 años". Funciones sábado 13 a las 21 y domingo 14 a las 20.30. Philharmonie Ensamble se presentará en el marco de su Noveno Aniversario. Luego de su exitoso paso en 2018 con tres funciones a sala llena, presenta su propuesta de "Pop Sinfónico", género que fusiona la música erudita y la música popular. Calificación: ATP. Entradas: platea 1 a 12: $2500 y platea 13 a 20: $1800.

"El pequeño circo más grande del mundo". Domingo 14 a las 17. Una carpa ha sido instalada... Los vagones llegan llenos de fantasía, la alegría que desborda sus personajes, la música interpretada por pequeños personajes que anuncian el circo. Pronto, las cebras adiestradas parecen exaltar la amistad. El mono con su tristeza nos recuerda que no somos dueños de los sentimientos. Los felinos, el aro de fuego deben cruzar mostrando solidaridad. Todos estos seres que habitan nuestra memoria, hacen de este circo liliputiense un espectáculo verdaderamente grandioso que despierta nuestros sentimientos y envuelve nuestra imaginación. Con la ilusión llegó el circo, y con una nueva ilusión se va. Compañía: Colibrí. Calificación: ATP. Entrada general: $650.

"Experiencia Queen". Funciones miércoles 17 y jueves 18 a las 21. Sábado 20 a las 22 (Agotado).

Con vestuarios e instrumentos originales, los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes tanto en lo musical como en su puesta en escena. Grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites theDust, forman parte de un setlist para disfrutar y emocionarse en familia. Calificación: ATP. Entradas: platea baja central: $4300; laterales platea baja: $3900; platea alta central $3000; laterales platea alta: $2450.

"Estar conmigo" - Julio Bevione. Domingo 21 a las 20. En tiempos inciertos, todos necesitamos tomarnos una pausa para hacer una reflexión profunda sobre nosotros mismos. Eso nos propone Julio Bevione en su conferencia “Estar conmigo”, en su regreso a Argentina.

“Vivimos en un tiempo donde la inmediatez nos ha ido apartando del disfrute de la vida y de nosotros. Hemos ido perdiendo la espontaneidad. Andamos irritados y tan distraídos, que necesitamos detenernos y volver a nosotros”, dice Bevione. “Creemos haber aprendido mucho, de todo, pero nos faltó mirarnos y aprender de nosotros”. Calificación: ATP. Entradas: platea baja $3500 y platea alta $3000.

"Un mensaje hecho canción - Vitin Martoccia". Viernes 26 a las 22. Un espectáculo que llega desde Catamarca a Córdoba, con la propuesta fresca de Vitin Martoccia, quien desandará su repertorio con canciones de su autoría y algunos clásicos de la música. Un concierto que pasará por distintos ritmos y que tiene su raíz en el folklore. El paisaje y la cultura de Catamarca se verán reflejados en esta puesta. Calificación: ATP. Entradas: Platea Baja $1320 - Platea alta : $1100.

"Soltero - Juampi Gonzalez". Sábado 27 a las 20 y a las 23. El soltero más codiciado vuelve con su unipersonal con el que ya agotó grandes salas del circuito porteño donde el público no paró de reír gracias al carisma y rapidez de este comediante. La participación de su personaje más popular en redes (Alessandra Teapoya) le da licencia para hablar de sexo sin tabúes y el público participa a través del "consultorio en vivo".

En "Soltero", Juampi repasa a través del humor lo bueno y lo malo de la soltería pasando por diversos temas en donde el público siempre se identifica porque todos en algún momento fuimos o seremos... solteros!. Calificación:+ 18. Entradas: platea baja central: $3300; laterales platea baja: $3100; platea alta central $2900 y laterales platea alta y última fila $2700.

"Certamen selectiva Matrix Producciones". Domingo 28 a las 14.00, 16.30 y 19.00. Certamen de diferentes categorías. "Potenciamos tu arte, tus movimientos, tus ganas y tu energía para que brillen en escenarios plenos de luz y sonido". Calificación:ATP. Entrada: $1500.