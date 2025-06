Distintos referentes del ámbito político nacional, gremial, social y periodístico realizaron comentarios respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a Cristina Fernández.

Entre ellos, la diputada nacional Natalia de la Sota, quien a través de su cuenta de X afirmó que el fallo de la Corte "no le hace nada bien a nuestro país". Fue la única diputada o senadora del peronismo cordobés que hizo alusión al tema, por el momento.

"La democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir. Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país", expresó.

Luego, planteó que es una situación triste “ver de nuevo a la sociedad crispada y dividida” y que “judicializar la política” o “politizar la justicia” nunca fue de ayuda para la democracia.

Llama la atención el silencio de otras figuras del Partido Justicialista de Córdoba como el ex gobernador Juan Schiaretti o el actual mandatario provincial, Martín Llaryora.

La movilización que se realizó este martes de manera espontánea se dirigió desde el Patio Olmos hasta la sede del PJ cordobés al canto de "abrí el partido, la puta que te parió", en representación al descontento por la actitud de la conducción peronista respecto a la condena de Cristina Fernández.

"En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina", finalizó De La Sota en su publicación.