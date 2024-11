Este lunes pasado, en juicio abreviado, condenaron a los tres delincuentes que agredieron y balearon a Félix Lallana en barrio Matienzo.

Dos de ellos, acusados de robo calificado y coautores de homicidio en grado de tentativa recibieron penas de 14 y 12 años de prisión mientras que el tercero, acusado como partícipe necesario, fue condenado a

Recibieron penas de entre 7 años y 4 meses, por ser partícipe secundario.

El caso

El hombre había sido abordado en la mañana del domingo del 21 de mayo del 2023 en la puerta de la verdulería Carlitos, ubicada en Reconquista 4169 de barrio Matienzo. Estaba acompañando a su padre a hacer las compras pero los agresores pensaron que era el dueño del comercio.

Pese a que en ningún momento se resistió -las cámaras de seguridad lo demuestran- lo atacaron mientras le pedían dinero.

Mientras uno de los delincuentes le apuntaba al hombre de 55 años, otro robó la recaudación de la caja y el tercero esperaba con la moto en marcha para escapar. Hasta que, finalmente, uno de ellos le disparó en el cuello.

Tras el hecho fue internado en el Hospital de Urgencias.

“No se qué pasó. Cuando me desperté estaba en el hospital (…) sentí cuando cargaron el arma y después perdí el conocimiento", dijo en diálogo con un móvil de Canal 10.

Félix continúa haciendo “changas en una panadería pero no alcanza”, se lamentó mientras contó que, aún tiene secuelas del episodio y no consigue turno médico por no tener obra social.