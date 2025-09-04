En la tarde del pasado martes, la Cámara Once del Crimen de Córdoba condenó a Dante Leonardo Romero, de 37 años, a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por el contexto de violencia de género y criminis causa por el femicidio de Milagros Geraldina Reyes.

El hombre que en su momento tenía 35 años cometió tales delitos el 21 de noviembre de 2023, cuando la madre de la víctima, su expareja, se encontraba en un nosocomio de la ciudad de Córdoba acompañando a los hijos que tenía con el victimario.

Romero aprovechado la situación atacó sexualmente a la adolescente de 16 años quien se encontraba en la casa familiar, en el barrio Monja Sierra, con su hijo de poco más de un año, para luego asesinarla de 25 cortes y puñaladas.

El homicidio fue doblemente agravado por el intento de Romero de ocultar los abusos y por el vínculo con la víctima. Gracias a los dispositivos móviles del mismo se pudo determinar que él no solo tenía fotos de la joven, sino búsquedas videos relacionados a abuso sexual contra adolescentes e infancias, lo que sugirió una gran obsesión hacia Milagros.

La obsesión de Dante Romero con la adolescente habría sido motivo de la separación de la pareja, quien encontró fotografías de su hija. Luego, a medida que avanzó la investigación, se confirmó que también había maltratado y abusado de la mamá de la víctima, quien tenía una orden de restricción de acercamiento contra Romero. Esta medida preventiva también buscaba proteger a Milagros, aunque ya había culminado al momento del crimen.

A causa de la gran conmoción de la comunidad por el femicidio se produjeron intentos de linchamiento por parte de los vecinos del barrio, quienes nunca dudaron de la autoría de Romero.

Según confirmó la exfiscal de violencia familiar, María Celeste Orta, los hechos sucedieron antes del mediodía, y con la presencia del hijo de Milagros.

El juicio contó con la participación de ocho jurados populares y el veredicto respondió al pedido del fiscal Fernando López Villagra por unanimidad.

Durante el proceso, que duró dos semanas, a pesar de los evidentes esfuerzos de la defensora oficial Alfonsina Muñiz, las pruebas en contra del condenado fueron demoledoras y no dejaron margen a la defensa para evitar la máxima condena. Además, el hombre nunca pidió perdón por los hechos efectuados.