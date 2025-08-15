Este viernes fue condenado a seis años de prisión el joven que amenazó a Ángel Di María con una carta y disparos a una estación de servicio en Rosario.

La seguridad del jugador campeón del mundo en Qatar fue uno de los motivos que generó idas y vueltas sobre su retorno a Rosario Central que se concretó en julio de este año después de su último paso por Benfica de Portugal.

En mayo de 2023 dos jóvenes estacionaron en moto frente a una estación de servicio Puma, en la esquina de bulevar Oroño y Lamadrid. Uno de ellos disparó contra el frente vidriado y arrojó una carta que decía: “Te estamos esperando Di María, Los Rosarinos”.

Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, fue detenido dos días después y accedió a un juicio abreviado donde reconoció su culpabilidad. Mientras que el conductor de la moto sigue prófugo de la justicia

El delincuente acordó con los representantes del Ministerio Público Fiscal una pena de seis años y seis meses de prisión por los delitos de intimidación pública, portación de arma de fuego y robo agravado, según informó El Ciudadano.