En la mañana del jueves, en calle General Savio al 4900 de barrio San Felipe, en la ciudad de Córdoba, se produjo un accidente entre un camión Volkswagen y un vehículo Volkswagen Gol que terminó con el conductor del auto fallecido como resultado del impacto.

Según el testimonio que testigos presenciales del accidente brindaron a las cámaras de Canal 10, el conductor del auto intentó cruzar la avenida a altísima velocidad y fue impactado por el camión.

“Fue cuestión de dos segundos, se mandó, no frenó, no atinó a volantear, no hizo nada. Y ahí fue donde lo agarra el camión”, es el relato de una vecina que describió como el auto que circulaba por la calle Carmelo desembocó en la avenida para ser atropellado por el camión, que arrastró al vehículo algunos metros, aunque circulaba a baja velocidad.

En principio, la persona fallecida sería un vecino del sector, más precisamente de barrio Coronel Olmedo, aunque la policía se negó a brindar mayores detalles hasta confirmar su identidad y contactar a los familiares.

Jornada trágica

Apenas comenzada la jornada, en plena madrugada, una picada temeraria, organizada frente al aeropuerto, terminó con un fallecido.

Poco más tarde se conoció el choque entre dos camiones, en el que también falleció uno de los conductores.

En la jornada, por tanto, este accidente en barrio San Felipe, resultó en la tercera muerte en un solo día.

Estadística de un fenómeno en crecimiento

Según estadísticas anuales elaboradas por la Dirección de Estadística del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante 2023, en Córdoba hubo 398 víctimas fatales en 357 siniestros fatales. Esto supuso un crecimiento respecto a los índices del 2022 que fueron 377 y 345 respectivamente.

Si los siniestros y las muertes se distribuyesen uniformemente a lo largo del año, deberíamos esperar casi un accidente fatal por día (hoy fueron 3) y 1,1 persona fallecida por día (también fueron 3 accidentes).