Una sentencia por violencia obstétrica contra un centro de salud fue confirmada por la Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba.

El sanatorio privado de Villa Carlos Paz apeló la condena de primera instancia sobre el caso de una mujer embarazada que no fue atendida y cuyo feto murió en el vientre horas después.

La denuncia indica que la víctima llegó al hospital del interior provincial dos semanas antes del parto. La mujer aseguró que los profesionales de la salud y el personal administrativo no le brindaron atención pese a que se encontraba con dolores abdominales.

Después de varias horas de espera le comunicaron que no la podían atender por falta de profesionales especializados. Ante la negativa, la mujer fue a otro centro médico donde tampoco la atendieron y volvió al primer hospital donde constataron que el feto no tenía latidos.

“Las gestiones infructuosas y/o las omisiones por parte del personal de la salud que impidieron brindar una oportuna atención a la denunciante, que se encontraba en una circunstancia de extrema vulnerabilidad por la situación que estaba atravesando, configuran violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género hacia las mujeres en su condición de personas gestantes”, expresaron los camaristas Graciela Moreno, Fabián Eduardo Faraoni y María Eugenia Ballesteros.

El tribunal indicó que el "trato deshumanizado hacia la mujer en situación de parto" abarca diferentes circunstancias que incluyen: "la demora en la atención; no brindarle atención oportuna y eficaz ante una emergencia obstétrica; dejarla durante horas esperando para ser atendida; omitir brindarle información adecuada de la situación que se encuentra atravesando; ser indiferente desde todo punto de vista a su sufrimiento y necesidades; derivar la atención a otros nosocomios sin la debida diligencia que el caso amerita; entre otros”.

El fallo de la Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba advierten que la causa no apunta a determinar si hubo un delito penal o responsabilidad civil sino en declarar si existió violencia de género.