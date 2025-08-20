La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó la prisión preventiva de un hombre de 36 años acusado de abuso sexual calificado.

La investigación surgió a raíz de una denuncia realizada por la hija del detenido, de 15 años, que tuvo lugar en marzo de este año. Además, hay otras víctimas que son las cuñadas del imputado.

Cuando fue denunciado, el hombre se encontraba trabajando en una aplicación de viajes. Los hechos por los que fue denunciado no sucedieron en ese contexto laboral, aclararon desde la Justicia.

La investigación de la fiscalía revela que los episodios denunciados habrían ocurrido en la ciudad de Córdoba a lo largo de 12 años.