El almanaque de 2025 tiene, desde este jueves, completos todos los puntos "rojos".

Es que el gobierno nacional completó el esquema de feriados, al disponer las tres jornadas "con fines turísticos" que se demandan por ley mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de los viernes 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre.

De esta manera, se sabe que habrá un total de tres "findes XXL", donde a un fin de semana se le anexan dos días de "descanso".

¿Cuándo? Al tradicional Carnaval (que cae en marzo), se le pliegan mayo y noviembre.

La norma recuerda que “la Ley N.º 27.399 “faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta TRES (3) días feriados o no laborables”.

La gran salvedad, ahora, es que la disposición habla de “días no laborables”, que tienen fuerza de “asueto” y no de feriado.

A su vez, habrá seis fines de semana largos en el año, con viernes o lunes en tal condición

Todos los feriados del año

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 3 de marzo: Carnaval.

Martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio (se traslada del 17): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.