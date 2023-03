La Coordinadora de Salud Unida de Córdoba lleva adelante una nueva jornada de protesta en los hospitales provinciales de Capital e Interior, con un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo, por lo que sólo se atienden urgencias y emergencias durante esta jornada.

La excepción es el Hospital de Niños, donde la medida no se lleva adelante debido a que esta es una jornada en la que no se pueden postergar cirugías, por lo que la atención en principio no se verá afectada, de acuerdo a lo señalado por la representante de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez. No obstante, se sumarán a la jornada de protesta a partir de las 10.30 cuando habrá movilización y asamblea en el Polo Sanitario.

El principal reclamo sigue siendo el salarial y la negativa a aceptar la pauta dispuesta por el gobierno provincial que ya adelantó un 20% de aumento, propuesta calificada de insuficiente por los representantes gremiales del sector salud, al igual que lo que sucede con educación.

Noticia en desarrollo