La empresa de transporte urbano de pasajeros Coniferal decidió mover el avispero.

Temprano este miércoles, a través de sus redes sociales, advirtió a los usuarios que a partir de las 0 horas del jueves no se podría pagar el servicio con las tarjetas de varios abonos: salud, servidores urbanos, auxiliares de seguridad y, lo más crítico, personas con discapacidad.

Funcionarios de la empresa confirmaron que los abonos educativos, que dependen de la Provincia, se recibirían normalmente ya que el problema se origina por una deuda de vieja data que mantiene la Municipalidad de Córdoba con las empresas del sector.

Del mismo modo, los abonos de adultos mayores y el boleto obrero, no serán afectados, ya que dependen de programas provinciales con los que no hay conflicto.

Gustavo Mira, titular de Coniferal, señaló que la deuda arranca de saldos pendientes desde 2023 y que, actualizada a valores constantes, representa unos 5.500 millones de pesos, para los que no hay propuesta alguna de pago.

La repuesta está en manos de la Municipalidad: “Esto se soluciona abonando la deuda” advirtió el empresario, que hizo notar que los programas sociales y provinciales mantienen su vigencia.

Finalmente, tras una reunión realizada este miércoles, la empresa seguirá aceptando los beneficios.

La posición de la Municipalidad

Cba24n consultó inmediatamente con los funcionarios de la Municipalidad que recalcaron que durante toda la jornada del miércoles el transporte será normal y que en una reunión planificada para el mediodía, se esperaba encausar la situación.

Eduardo Ramírez, subsecretario de movilidad urbana de la Municipalidad señaló: “En Córdoba el servicio en el día de la fecha (por el miércoles) es normal. Hoy tenemos reunión con la empresa Coniferal y cualquier inconveniente se va a resolver”.

Repreguntado sobre la situación particular de la empresa Coniferal, Ramírez agregó: “No sé porque Coniferal salió con esa noticia; nosotros nos reunimos con todas las empresas hoy”.

Otras fuentes de la Municipalidad agregaron que la situación no es nueva y que desde la Municipalidad no tienen motivos para suponer que no se va a resolver “del mismo modo que se vino resolviendo hasta ahora”.

Las demás empresas prefirieron no opinar por lo que habrá que estar atentos a la marcha de las negociaciones, aunque todo indica que, al menos desde Coniferal, prefirieron poner un “ultimátum”.