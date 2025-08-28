El Colegio de Abogados de Córdoba (CAC) cumplió este jueves 28 de agosto sus primeros cien años de vida.

Por ese motivo, la centenaria institución ha organizado una celebración con un programa muy completo que incluye actividades deportivas, artísticas y, por supuesto, académicas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - CENTENARIO CAC

Miércoles 26/08

16:00 | Apertura de la muestra colectiva de artes visuales “Sentencias sensibles - Abogados como creadores de arte” | Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I.

Jueves 28/08

12:00 | Acto central por los 100 años - Teatro del Libertador General San Martín - con entrada libre y gratuita para toda la ciudadanía.

Jueves 28 y Viernes 29/08

Jornadas “A 10 años del Código Civil y Comercial: balances y perspectivas”. Auditorio del Colegio.

Viernes 29/08

Torneo de golf Copa 100 Años - El Terrón Golf Club - Mendiolaza - inscripciones en el Pro Shop del Terrón al número 3516 6.43648.

14:15 | Inauguración del Aula Dr. Adán Ferrer, nuevo espacio destinado a la formación académica en modalidad híbrida - 4.º piso del Colegio.

21:00 | Gala privada - 100 años y Día de la Abogacía. Salón Avril - tarjetas disponibles en Paseshow.

Domingo 28/09

Maratón 6K, 10K y 1K - Ciudad de Córdoba - Preinscripción web.