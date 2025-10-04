En horas de la mañana, personal de la Policía de Córdoba acudió a la sede de una empresa de transporte ubicada sobre Av. Vélez Sarsfield al 6600, en barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Córdoba, donde fue hallado un feto humano que "yacía en el baño de una de las unidades", según el reporte oficial.

Según los primeros datos, el hecho fue advertido por empleados de mantenimiento, quienes al ingresar a la unidad para realizar tareas de limpieza, observaron el feto en el interior del habitáculo.

De manera inmediata, los trabajadores dieron aviso a la línea de emergencias 911, solicitando la intervención policial.

Desde la Policía de Córdoba expresaron que las circunstancias del hecho son ahora materia de investigación.