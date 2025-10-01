Conmoción en Córdoba: murió otra niña de 12 años por un infarto

Otra muerte infantil volvió a sacudir a Córdoba. En este caso, una niña de 12 años falleció en su casa del barrio Ituzaingó, en la zona de Los 40 Guasos, este martes por la noche.

De acuerdo con lo informado por su familia, Cielo Espinoza Salvatelli falleció de manera repentina mientras dormía. Tenía un antecedente cardíaco: a los 4 años le habían colocado un catéter.

La adolescente era hija de un comisario de la Policía de Córdoba. El velorio se realizó en la casa Juan Caruso, en el centro de la ciudad.

El caso se suma a otros ocurridos en las últimas semanas. En el último mes se registraron al menos cinco fallecimientos de menores por muertes súbitas, descompensaciones y problemas cardíacos.

Comunicado de la escuela

Cielo cursaba 1.º año en el Instituto Secundario Orientado y Técnico Carlos María de Alvear, del barrio Los Eucaliptus. Desde la institución emitieron un comunicado en el que lamentaron su fallecimiento e informaron que este miércoles no abrirán sus puertas por duelo.

“La comunidad educativa del Instituto Carlos María de Alvear acompaña a su familia, compañeros y amigos en este momento tan difícil, elevando nuestras oraciones y sentimientos de cercanía y consuelo”, expresaron.