Río Cuarto no sale de la conmoción luego de que se conociera en las últimas horas que un adolescente de 14 años fue asesinado a puñaladas en su casa. Según confirmaron autoridades policiales, su madre de 47 años, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, quedó detenida.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Aníbal Ponce al 1050 en el barrio Obrero de la ciudad. Allí, vivían la mujer y su hijo y fue en dicho domicilio donde se desató la tragedia que es investigada por la justicia.

La mujer, habría declarado a la Policía que tomó su medicación, se durmió, y al despertar se encontró con el cuerpo del adolescente. En estado de shock, dio aviso a su pareja y le contó lo que había pasado.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, confirmaron el fallecimiento del menor. En tanto, también describieron que la madre estaba al lado del cuerpo de su hijo sin comprender lo que estaba ocurriendo. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Río Cuarto, que ordenó peritajes en la casa y la realización de la autopsia.

La mujer, quedó detenida y se espera que durante el transcurso de la mañana sea sometida a una evaluación psiquiátrica que determinará su condena. Los investigadores no descartan que la mujer haya sufrido un brote psicótico al momento del ataque.

