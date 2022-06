El teatro independiente en Córdoba se destaca con la programación de numerosas obras, con historias para todos los gustos. El Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541), presenta durante junio las obras "Deshojado. Unipersonal de un actor ciego", "Coriolano a plena luz (Un drama ponzoñoso)" y "Nunca nadie murió de amor excepto alguien alguna vez".

Conocé de qué se tratan:

"Deshojado. Unipersonal de un actor ciego"

Actuación y dramaturgia de Ariel Astrada. Dirección actoral de Marxela Etchichury.

Llega al mítico Teatro La Cochera, la obra de teatro cordobesa que relata la ceguera en primera persona. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de aquellos ojos que no ven?. “Deshojado. Unipersonal de un actor ciego” propone una mirada sensible sobre las vivencias de un joven artista que perdió la vista pero no su pulsión creativa. Camino sinuoso, una montaña rusa emocional El reflejo del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual que aquellos árboles que desnudan sus cortezas para develar las grietas que los surcan.

Obra ganadora de los Premios Provinciales del Teatro Cordobés 2021 como Mejor Obra, Mejor Actor por Ariel Astrada y Mejor Dirección por Marxela Etchichury.

-Funciones: viernes 03, 10, 17 y 24 de junio a las 21. Entrada general: $800. Público: Mayores de 16 años. Reservas Teléfonos: 351-6834186. Género: Comedia Bio-Dramática. Duración: 80 minutos

"Coriolano a plena luz (Un drama ponzoñoso)"

Una nueva construcción escénica resultado de hackear a William Shakespeare, Bertolt Brecht y Günter Grass. Los tres dramaturgos recrearon a Coriolano, el famoso guerrero romano que vivió en el siglo V antes de Cristo. Elogio, escrache, deschave, repudio y trastorno, son los ingredientes de este sándwich triple condimentado con el odio de clase entre patricios y plebeyos.

Intérpretes: Franck Barreda, Victoria Bonel Vigliano, Fran Bruzzone, Gerardo Cordero, Daiane Frandoloso, Federico Estay Ferraris, Álvaro Gutiérrez, Verushka Maldonado, Melisa Pamela Spadaro, Mariana Vargas, Omar Villalba y Sherina Yubero. Con dirección de Paco Giménez.

-Funciones: sábados 04, 11, 18 y 25 de junio a las 21.30. Entrada general: $800. Estudiantes y jubilados: $700. Público: Adulto. Reservas al teléfono: 351-6683344

"Nunca nadie murió de amor excepto alguien alguna vez"

Una mujer quemada y Ana, su cuidadora. Juntas construyen un mundo que se basa en la crueldad. Somos un souvenir vivo del viaje hacia la muerte. Somos un souvenir de los más baratos. Si nos encontramos en un incendio no sólo estamos, sino, además, somos el incendio. Somos nuestra causa de muerte. Si nos encontramos en el amor no solo estamos, sino, además, somos el amor. Somos nuestra causa de muerte. Aunque nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez.

Nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez es una obra de teatro que trata sobre el amor y la crueldad. Dos cuerpos incendiados por el amor, en la más profunda de sus soledades, dejan al desnudo los mecanismos vinculares más crueles que nos inventamos para sobrevivir.

Bajo la dirección de Guillermo Baldo, el grupo La Mucca Teatro presenta esta obra con dramaturgia de Ricardo Ryser, la música es del músico Pablo Cecere, quien la lleva a cabo, cada función en vivo.

-Funciones: domingos 05 y 12 de junio a las 20. Entrada: $800. Público: Mayores de 16 años. Reservas WhatsApp al teléfono: 351-6896718