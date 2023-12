El gobierno de Córdoba detalló recomendaciones para el cuidado de la seguridad de conductores y acompañantes durante y después de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

“Cada año, las festividades brindan la oportunidad de compartir momentos especiales con nuestros seres queridos, pero también aumenta la necesidad de concientizarnos sobre la importancia de la responsabilidad al volante”, indicaron en un comunicado oficial.

Además, se reamarcó que no se utilice pirotectia para evitar las consecuencias que acarrea.

Desde el Centro Cívico pusieron énfasis en que si alguien toma alcohol, no conduza ya que aumenta los riesgos de accidentes automovilísticos.

“Está comprobado que el consumo de bebidas alcohólicas perturba el sentido del equilibrio y el cálculo de las distancias, disminuye el campo visual, además de aumentar la fatiga y el sueño”, indicó el escrito.

“El alcohol es una sustancia psicoactiva y un depresor del sistema nervioso central. Los efectos y riesgos dependen de qué, cuándo y con qué frecuencia se toma, las mezclas de bebidas realizadas y las características particulares de la persona que lo consume”, detallaron.

En ese marco, se indicó que el ritmo de eliminación del alcohol es de 7-8 gramos por hora y, contra lo que suele suponerse, “tomar café, mojarse, ducharse con agua fría, hacer gimnasia o transpirar no sirve para reducir la cantidad de alcohol en la sangre”.

La pirotecnia

La Provincia recomiendó no utilizar pirotecnia debido a los riesgos de accidentes que siempre conllevan.

“Los efectos térmicos y cinéticos de la pirotecnia pueden producir incendios, quemaduras y/o mutilaciones, generando secuelas psicológicas y físicas y, en algunas oportunidades, puede poner en riesgo la vida”, dijeron en el escrito.

Además, indicaron que, en caso de utilizar estos elementos, deben tener la leyenda “Autorizado por el ANMaC (ex RENAR)” y la inscripción del número de registro que corresponde y datos del fabricante o importador del artefacto.

Otra recomendación es que se utilice la pirotecnia en lugares abiertos, lejos de edificios, y no guardarla en los bolsillos ni arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas. “Debe mantenerse en el piso, nunca en las manos ni dentro de botellas o latas”, señalaron.

“Cuando un producto no explota, no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada. Hay que apagarlo con abundante agua y mantenerse lejos. No dejar los artículos al sol o próximo a fuentes de calor y no manejar fuegos artificiales si ha bebido alcohol”, aconsejaron desde el gobierno.

Y remarcaron que “las chispas pueden prender fuego las ropas y además causar heridas graves en los ojos”, agregando que “se debe aislar lo más posible a los animales de compañía a los efectos de, dada su gran sensibilidad auditiva, evitarles un estado de descontrol que provoque que los mismos intenten escapar del lugar”.

En caso de urgencia por quemaduras, dirigirse al hospital más cercano y/o al Instituto del Quemado, ubicado en Av. Patria 650 o al 0351 434-9013