Constanza San Pedro, quien ocupa el segundo lugar en la lista de diputados de Fuerza Patria en Córdoba, aseguró que las familias están "implosionando" con la crisis del gobierno de Javier Milei.

La hija del exdirector de los SRT aseguró que el valor de la lista que representa es que está formada por "gente común que vivimos las problemáticas que viven todos los argentinos y argentinas".

La docente remarcó que es importante fortalecer el bloque que ha enfrentado al gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación.

"El resto de los bloques, si son más pequeños, negocian; acuerdan si aceptan o si se sientan", dijo San Pedro.

La candidata del kirchnerismo en Córdoba señaló la importancia del combate contra el narcotráfico después de la denuncia contra José Luis Espert que presentó su referente a nivel nacional, Juan Grabois.

"La avanzada del narco se vive en los barrios populares, algo que los políticos tradicionales no conocen, no saben y no caminan", remarcó.