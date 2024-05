Con la suba de precios en todos los ámbitos la caída del consumo es impactante. Lo mismo ocurre con la atención de la salud bucal: la gente va cada vez menos a los consultorios debido a que los insumos dependen del precio en dólares y los coseguros han aumentado muchísimo.

Al respecto, José Ermoli secretario del Colegio Odontológico de Córdoba, indicó que “a partir de diciembre se comenzó a notar una disminución de la frecuencia (de consultas). Las personas priorizaron la atención de determinadas urgencias y todos aquellos tratamientos no imprescindibles o vinculados a la estética o a la cosmética, como puede llegar a ser un blanqueamiento han sido tratamientos no electivos, no de primera instancia a la hora de tratarse”, explicó en diálogo con Crónica Matinal (Canal 10).

El profesional indicó que "la principal suba en los insumos se dio durante los meses de diciembre y enero (…) Tuvimos un contexto inflacionario muy brusco, arrastrado por un proceso del año 2023, sumado a una devaluación, un ‘sinceramiento’ del valor del dólar este oficial, lo cual impacta en la importación, pero la realidad es que ya durante gran parte del 2023 por las restricciones del acceso a las divisas y la complejidad que tenían los importadores para introducir los insumos, ya se venían manejando valores a lo que se denominaba dólar “blue”.

En relación al aumento de los coseguros, Ermoli explicó que “los contratos con las obras sociales tienen preestablecidos en algunos casos coseguros, y en otros casos las obras sociales pagan lo que denominan al 100% del valor. La realidad es que trabajando por estos valores de los contratos que se consensúan entre particulares o entidades gremiales con las obras sociales, es muchas veces difícil cubrir los costos y desde hace mucho tiempo se instauró este concepto del coseguro, el copago la diferencia de arancel”.

Al respecto, el profesional indicó que “lo que hemos notado es que, si bien hubo un intento por parte de las obras sociales por adecuar sus valores y sobre todo con los incrementos abruptos que han tenido para con sus afiliados, siguen generalmente un 50 un 60% por debajo de los valores”.

Por otro lado, Ermoli sostuvo que desde el Colegio Odontológico ver con mucha preocupación “el oportunismo de personas que comienzan a lanzar promociones, descuentos o bonificaciones que nos hacen pensar que no pueden cumplir con la calidad mínima de la prestación, por eso es importante dar un mensaje de alerta a la comunidad a los pacientes de que no dejen de acudir a su odontólogo de confianza y que busquen la manera de generar un financiamiento -en caso de ser posible- para que puedan continuar con sus tratamientos de la manera más eficaz posible”.

La opción de acudir al Hospital Odontológico Universitario

Este centro de salud bucal funciona en la Facultad de Odontología, en la Ciudad Universitaria y brinda atención a la comunidad en general.

El decano, Guillermo De Leonardi, explicó que allí atienden “profesionales docentes de nuestra Facultad. La mayoría son especialistas y también asisten y atienden profesionales con fines de perfeccionamiento".

“Esto está dividido como en dos o tres partes: está la parte asistencial del Hospital Universitario donde se hacen prestaciones de alta calidad y de alto nivel. Nuestro objetivo es brindar prestaciones de excelencia a un costo reducido, a un costo inferior a la parte privada, pero que tiene un costo en esta parte del hospital”.

A su vez, también está la parte donde atienden los estudiantes que están cursando cuarto y quinto año, que realizan prácticas supervisadas, "que son de alta calidad también porque tienen una supervisión estricta. Ahí el costo es mínimo o muchas veces es sin costo", indicó De Leonardi.

El hospital cuenta con consultorios y hay sectores que están equipados con microscopios, con equipamiento láser y de última tecnología para atender al público en general, que por un precio muy accesible puede obtener atención odontológica de gran calidad.

