La Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia emitió este sábado al mediodía un nuevo comunicado, en el que destaca que continúa vigente la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para lo que resta del día.

El aviso abarca el sur, centro y este de la provincia, donde se prevén tormentas que podrían alcanzar gran intensidad, con caída de granizo y actividad eléctrica.

Según lo previsto, las primeras manifestaciones se registrarían entre las 16:00 y las 17:00 horas en el sur provincial, extendiéndose luego a otras regiones.

En este sentido, Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, recomendó: “Se solicita a la población circular con extrema precaución en rutas y caminos, y a quienes disfrutan de actividades al aire libre con motivo del Día de la Primavera que se resguarden ante tormentas eléctricas, evitando permanecer en descampados o acercarse a escenarios o torres de sonido”.

Cabe destacar que se espera que las condiciones comiencen a mejorar a partir de mañana, domingo.