La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba informó que continúan abiertas las inscripciones en las escuelas y jardines municipales para el ciclo lectivo 2026, con plazo hasta el 11 de noviembre.

La convocatoria está destinada a:

Nivel inicial: salas de 2, 3 y 4 años en jardines de infantes.

Jardines de escuelas: sala de 5 años.

Nivel primario: primer grado.

Para inscribirse, las familias deberán presentar:

DNI del niño o niña (o partida de nacimiento si aún no cuenta con el documento).

Fotocopia del carnet de vacunación completo.

Los alumnos y alumnas que ya asistieron a la institución durante el ciclo 2025 no deben repetir la inscripción, sólo confirmar la continuidad en el establecimiento.

En el caso de los jardines, los futuros estudiantes deberán cumplir 4 o 5 años antes del 30 de junio de 2026, según corresponda a la sala solicitada.

Para conocer la lista completa de escuelas y jardines municipales y realizar la inscripción, las familias pueden ingresar al siguiente link.