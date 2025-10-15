Educación
Continúan abiertas las inscripciones para el ciclo 2026: requisitos e instituciones municipales
La Municipalidad de Córdoba recuerda que hasta el 11 de noviembre están abiertas las inscripciones en escuelas y jardines municipales para el año que viene, destinadas a nivel inicial y a primer grado.
La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba informó que continúan abiertas las inscripciones en las escuelas y jardines municipales para el ciclo lectivo 2026, con plazo hasta el 11 de noviembre.
La convocatoria está destinada a:
- Nivel inicial: salas de 2, 3 y 4 años en jardines de infantes.
- Jardines de escuelas: sala de 5 años.
- Nivel primario: primer grado.
Para inscribirse, las familias deberán presentar:
- DNI del niño o niña (o partida de nacimiento si aún no cuenta con el documento).
- Fotocopia del carnet de vacunación completo.
Los alumnos y alumnas que ya asistieron a la institución durante el ciclo 2025 no deben repetir la inscripción, sólo confirmar la continuidad en el establecimiento.
En el caso de los jardines, los futuros estudiantes deberán cumplir 4 o 5 años antes del 30 de junio de 2026, según corresponda a la sala solicitada.
Para conocer la lista completa de escuelas y jardines municipales y realizar la inscripción, las familias pueden ingresar al siguiente link.