Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sucursal Córdoba, sigue en estado de asamblea, sin atención al público, en reclamo de mayor seguridad, ante los episodios de violencia que padecieron algunos trabajadores por parte del público.

“Continuamos en asamblea, estamos sin atención al público. Lo que está haciendo personal de conducción es reprogramando a las personas que tenían el turno para hoy”, sostuvo la delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Eugenia Palacios.

En declaraciones al Multimedio SRT, la representante del sector dijo que la inseguridad no ha sido resuelta: “La situación sigue, esta situación de que ANSES parece no escuchar, ser sorda al reclamo de los trabajadores, que lo que estamos pidiendo es mayor seguridad para toda la oficina de ANSES, para sentirnos contenidos durante la jornada laboral y que no sucedan los episodios de violencia que han venido sucediendo hace dos meses”, indicó Palacios.

En concreto, la delegada informó que están solicitando la presencia de tres efectivos de la Policía Federal. “En los momentos más álgidos siempre se agregó uno más, es decir, cuatro. Los momentos normales con tres estaban bien. Me parece que ahora, ayer y anteayer no había ninguno, después apareció uno y hoy hay uno solamente. Con eso nos da a basto para cubrir la seguridad y darle contención a las trabajadoras y a los trabajadores”, remarcó Palacios.

En ese marco, la gremialista indicó que las asambleas continuarán. “Mientras no estén dadas las condiciones de seguridad, no vamos a atender al público”.

La delegada de ATE dijo que la dificultad se debe a que “hubo el problema de una nueva designación con una nueva coordinadora, que lo único que ha creado es un clima enrarecido, hostil, entre los trabajadores, la Policía Federal, los que hacen la limpieza, no cierran la puerta de emergencia”, entre otras cosas.

“Acá hay un responsable. ANSES que se haga cargo de la responsabilidad de designar personas con poca habilidades sociales”, señaló Palacios.

Qué va a pasar con los turnos

Según explicó Palacios, la gente que tenía turno para este viernes y concurrió personalmente a las oficinas de ANSES, obtendrán uno nuevo, reprogramado.

“La gente que tiene, que concurre a la puerta, se le da un turno nuevo. Se le reprograma el turno, o sea que le sigue dando la validez, la vigencia del derecho y la fecha sobre el derecho de la prestación que pidió”, especificó la delegada.

No obstante, quienes ayer no fueron atendidos debido a las asambleas, deberán sacar un nuevo turno. En tanto, “el mensaje para la gente que no tiene turno, es que no venga (…) No hay presentación espontánea. Tampoco decimos que concurran a nuestras oficinas porque están desbordadas las otras dos oficinas”, explicó Palacios.

Por último, la delegada sostuvo que el problema es sólo en Córdoba, no en el resto de las sucursales de ANSES en otras ciudades del país. “Esto es un problema local, solo acá en Córdoba. Y hay un responsable. Que dé la cara también, que salga a decir ‘bueno a ver vamos a rever los nombramientos que hacemos porque tenemos que buscar la solución para todo, para las conducciones, para los trabajadores y para que el público, nuestro destinatario salga de ANSES contento con el trámite resuelto’”, concluyó Palacios.

Escuchá la nota completa: