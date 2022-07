El incendio forestal en la zona del Dique Los Molinos, en cercanías de Villa Ciudad América, logró ser contenido por los Bomberos durante esta madrugada, luego de que el viento sur, predominante en la jornada del miércoles, cediera a la noche, por lo que también se habilitó el tránsito vehicular en la ruta 5, que había sido interrumpido a la altura de esa localidad, como también en la ruta E-63.

No obstante ello, desde Policía Caminera recomiendan circular con precaución por esas arterias, por la presencia de humo que puede dificultar la visibilidad de automovilistas. El subdirector Regional de Bomberos de la Provincia de Córdoba, Marcelo Colombatti expresó que unos cien efectivos de ETAC, Regional Siete y Agrupación Serrana pudieron extinguir el fuego.

"El frente más complicado que es el que bajaba hacia la ruta 5, está contenido" señaló el funcionario y agregó que "favoreció mucho la pausa que hizo el viento sur y se pudo contener". No obstante, Colombatti pidió colaboración para realizar "la guardia de ceniza, porque hay mucho bosque nativo con alta carga de material, lo que va a dar mucho trabajo", para evitar que el fuego se reinicie.

Al respecto, Claudio Vignetta, Secretario de Control de Riesgos de la Provincia, reconoció que "desde el terreno no visualizamos focos activos", aunque dijo que en la mañana realizarán "un sobrevuelo para ver si hay algún foco activo que no visualizamos". En esa dirección, agregó que "hay muchos puntos calientes y un perímetro inestable", por lo que continuarán con el trabajo en la zona con todo el personal disponible, "para que no haya reinicios".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, el funcionario dijo que las primeras estimaciones indican que se quemaron "unas 70 hectáreas", aunque habrá que esperar lo que confirmen las imágenes satelitales al respecto. "No ha sido un incendio grande, aunque tuvo un comportamiento explosivo", remarcó Vignetta, quien finalmente expresó que "no hubo personal herido ni viviendas afectadas, por lo que el daño sólo fue ambiental".

El panorama en la tarde del miércoles se había complicado mucho ya que las fuertes ráfagas de viento sur imperantes, hicieron que el fuego bajara desde el muro del dique Los Molinos hacia Villa Ciudad América, hasta la ruta, por lo que el tránsito fue cortado preventivamente por Policía Caminera.

Noticia en desarrollo