Convocan a jóvenes para competir por una beca a Estados Unidos: los requisitos

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió las inscripciones para su programa País Federal, que tiene por objetivo convocar a jóvenes líderes de hasta 30 años que quieran competir por una beca de formación para conocer instituciones en los Estados Unidos.

El programa está dirigido a estudiantes universitarios avanzados o jóvenes profesionales recientemente egresados que estén interesados en la agenda pública y social, la política, el desarrollo productivo, la economía y el debate democrático.

Desde la organización confirmaron que aquellas personas interesadas en participar pueden registrarse en el formulario disponible en las redes sociales de la FURP o contactarse al correo electrónico o por las redes sociales con la filial local @furpcordoba.

Deben tener hasta 30 años cumplidos en abril 2026 y de nacionalidad argentina.

El proceso de selección consta de dos instancias. La primera, de carácter local, se llevará adelante en la ciudad de Córdoba con actividades de formación entre el 1, 2 y 3 de octubre y un examen de selección escrito y oral, previsto para el 4 de octubre.

Los seleccionados viajarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para participar del Seminario País Federal junto con representantes de todas las provincias del país entre el 24 y el 29 de noviembre. Allí competirán por la beca a Estados Unidos bajo la supervisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Durante el seminario, los participantes mantendrán reuniones con referentes políticos, sociales, legislativos, judiciales, empresariales, económicos y periodísticos de la Argentina.

QUÉ ES LA FURP

La FURP es una institución privada, de bien público, sin fines de lucro, creada en 1970 por jóvenes profesionales para contribuir a la formación de dirigentes de extracción universitaria, en el marco de un diálogo plural y responsable, sin ningún tipo de exclusión o sectarismos.

Su objetivo es contribuir a su mejor desempeño en los ámbitos en los que cada uno se destaca para que colaboren con el desarrollo y progreso de nuestro país.

Con una impronta plural, amplia y federal, más de 2.200 becarios y becarias de todo el país participaron en diferentes programas