Convocan a jóvenes para competir por una beca a Estados Unidos: los requisitos
La convocatoria es realizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) y está dirigida a estudiantes y egresados de hasta 30 años, que deseen competir por una beca formativa en el país norteamericano.
La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió las inscripciones para su programa País Federal, que tiene por objetivo convocar a jóvenes líderes de hasta 30 años que quieran competir por una beca de formación para conocer instituciones en los Estados Unidos.
El programa está dirigido a estudiantes universitarios avanzados o jóvenes profesionales recientemente egresados que estén interesados en la agenda pública y social, la política, el desarrollo productivo, la economía y el debate democrático.
Desde la organización confirmaron que aquellas personas interesadas en participar pueden registrarse en el formulario disponible en las redes sociales de la FURP o contactarse al correo electrónico o por las redes sociales con la filial local @furpcordoba.
Deben tener hasta 30 años cumplidos en abril 2026 y de nacionalidad argentina.
El proceso de selección consta de dos instancias. La primera, de carácter local, se llevará adelante en la ciudad de Córdoba con actividades de formación entre el 1, 2 y 3 de octubre y un examen de selección escrito y oral, previsto para el 4 de octubre.
Los seleccionados viajarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para participar del Seminario País Federal junto con representantes de todas las provincias del país entre el 24 y el 29 de noviembre. Allí competirán por la beca a Estados Unidos bajo la supervisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Durante el seminario, los participantes mantendrán reuniones con referentes políticos, sociales, legislativos, judiciales, empresariales, económicos y periodísticos de la Argentina.
QUÉ ES LA FURP
La FURP es una institución privada, de bien público, sin fines de lucro, creada en 1970 por jóvenes profesionales para contribuir a la formación de dirigentes de extracción universitaria, en el marco de un diálogo plural y responsable, sin ningún tipo de exclusión o sectarismos.
Su objetivo es contribuir a su mejor desempeño en los ámbitos en los que cada uno se destaca para que colaboren con el desarrollo y progreso de nuestro país.
Con una impronta plural, amplia y federal, más de 2.200 becarios y becarias de todo el país participaron en diferentes programas