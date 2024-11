La Asociación Buena Vida, de pacientes que alcanzaron la cura de la hepatitis C o están en proceso de lograrlo, impulsa en Córdoba una campaña para acercar a los enfermos tratamientos de recuperación definitiva.

Para eso, convoca a todos los pacientes de la Provincia con hepatitis C, que por mitos o dificultad de acceso a los nuevos tratamientos, aún padezcan la enfermedad, a comunicarse con la Asociación para recibir asesoramiento y atención de profesionales de Córdoba en forma gratuita.

Y lo más importante, también para solicitar estudios confirmatorios e iniciar el proceso de curación definitiva en forma inmediata, sin costo para el paciente.

Además, los especialistas instan a toda la población a realizarse testeos, ya que es una enfermedad silenciosa y todos están expuestos al virus, que podría llegar por un piercing, un tatuaje, una transfusión o un tratamiento odontológico, entre otros.

“Realizamos una encuesta e identificamos las razones infundadas por las que muchos pacientes con hepatitis C se habían dejado estar y tal vez se habían acercado a nuestra organización recién cuando la enfermedad ya se encontraba avanzada, con daño irreversible en el hígado. Por eso, queremos llegar antes y salimos a buscar a los pacientes desmitificando todo lo que atente contra la posibilidad de poner en primer lugar a su salud y curarse pronto”, explicó Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida, que trabaja para acompañar a las personas con enfermedades del hígado.

Por su parte, el Dr. Mariano Hurtado, médico infectólogo, coordinador del Programa de Hepatitis Virales de la Provincia de Córdoba, explicó que “hoy, la realidad es completamente diferente a la de hace unos años. Con los modernos medicamento, en la actualidad la enfermedad se cura en 8 a 12 semanas, prácticamente sin efectos adversos, Pocas veces en la historia se cambió tanto el curso de una enfermedad. Por eso es importante que los pacientes vuelvan al consultorio y retomen su camino a la cura”,

Todas esas falsas creencias hacen que miles de cordobeses se dejen estar y puedan experimentar complicaciones severas en el futuro, como cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática y necesidad de trasplante.

Testearse una vez en la vida

La Hepatitis C es una enfermedad silenciosa que no da síntomas durante años o décadas. Se calcula que de cada 10 personas que tienen hepatitis C entre 6 y 7 todavía no lo saben. Por eso, también es importante que todos los mayores de 18 años soliciten a su médico el test de la hepatitis C.

“Todos pudimos haber estado expuestos a contraer este virus al entrar en contacto con sangre contaminada, como en la realización de un tatuaje, un piercing, al recibir una transfusión, en un tratamiento de belleza, una cirugía o un tratamiento odontológico, siempre que no se hayan tomado las medidas de esterilización adecuadas. Ahora existe mucha más conciencia, aunque el riesgo no esté 100% neutralizado”, concluyó el Dr. Hurtado.