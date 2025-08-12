En Es un montón nos enseñan a cómo preparar galletas de harina de algarroba y avena sin gluten.

A partir de la harina de algarroba, obtenida de la chaucha del árbol homónimo, Alba de Castillo nos trae una receta con un característico sabor y alto valor nutritivo.

La harina se combina con manteca pomada, ralladura de naranja, pasta de maní y azúcar mascabo para formar la base de unas cookies irresistibles.

A la preparación se le suman huevos, polvo de hornear, bicarbonato y un toque de jugo cítrico para potenciar la textura. En lugar de harina de trigo, Alba optó por avena sin gluten procesada y fécula de maíz, logrando un producto apto para personas con intolerancia al gluten.

Las porciones se modelaron en pequeñas bolitas, decoradas con chips de chocolate, y se hornearon durante unos 12 minutos.

“Con esta masa salen alrededor de 40 cookies. Son perfectas para la merienda, para los chicos o para regalar”, comentó la cocinera, quien además destacó que la harina de algarroba se consigue fácilmente en dietéticas o se puede elaborar en casa.

El resultado: una receta económica, saludable y cargada de sabor, lista para conquistar a toda la familia.

Cookies con algarroba y naranja:

  • 100 g de manteca
  • 100 ml de aceite
  • 250 g de azúcar mascabo
  • Ralladura de naranja
  • 2 huevos
  • 2 yemas
  • 4 cucharadas de harina de algarroba
  • 100 g de fécula de maíz
  • 300 g de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato
  • 1 cucharada de vinagre

En caso de no querer huevos a medio usar, puedes reemplazar los 2 huevos y 2 yemas por 3 huevos enteros.