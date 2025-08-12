Cookies de algarroba y naranja: sabor y nutrición en una receta sin gluten
Alba de Castillo compartió en 'Es un montón' una receta rendidora y fácil de preparar: galletas perfumadas con ralladura de naranja y, opcionalmente, decoradas con chocolate o frutos secos.
En Es un montón nos enseñan a cómo preparar galletas de harina de algarroba y avena sin gluten.
A partir de la harina de algarroba, obtenida de la chaucha del árbol homónimo, Alba de Castillo nos trae una receta con un característico sabor y alto valor nutritivo.
La harina se combina con manteca pomada, ralladura de naranja, pasta de maní y azúcar mascabo para formar la base de unas cookies irresistibles.
A la preparación se le suman huevos, polvo de hornear, bicarbonato y un toque de jugo cítrico para potenciar la textura. En lugar de harina de trigo, Alba optó por avena sin gluten procesada y fécula de maíz, logrando un producto apto para personas con intolerancia al gluten.
Las porciones se modelaron en pequeñas bolitas, decoradas con chips de chocolate, y se hornearon durante unos 12 minutos.
“Con esta masa salen alrededor de 40 cookies. Son perfectas para la merienda, para los chicos o para regalar”, comentó la cocinera, quien además destacó que la harina de algarroba se consigue fácilmente en dietéticas o se puede elaborar en casa.
El resultado: una receta económica, saludable y cargada de sabor, lista para conquistar a toda la familia.
Cookies con algarroba y naranja:
- 100 g de manteca
- 100 ml de aceite
- 250 g de azúcar mascabo
- Ralladura de naranja
- 2 huevos
- 2 yemas
- 4 cucharadas de harina de algarroba
- 100 g de fécula de maíz
- 300 g de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato
- 1 cucharada de vinagre
En caso de no querer huevos a medio usar, puedes reemplazar los 2 huevos y 2 yemas por 3 huevos enteros.