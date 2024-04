Mientras en Santa Fe los cuidacoches se encuentran en una puja con la provincia por la creación de un sindicato que los represente, en Córdoba la situación de los llamados “naranjitas” es diferente.

Noel Quinteros, uno de los voceros históricos del sector, aclaró que en la ciudad Capital los trabajadores y trabajadoras pertenecen a distintas cooperativas que tienen personería jurídica y son quienes crearon la prestación del control del estacionamiento, luego adjudicado legalmente por la Municipalidad.

No obstante, expresó: "Hace bastante tiempo que nosotros estamos en la búsqueda de definir un espacio que tenga que ver con la representación del conjunto de los trabajadores de Argentina, que es un sueño re grande pero vemos que no estamos contenidos dentro de la CGT ni somos parte del Movimiento Obrero en cuanto no hemos perdido nuestra condición de trabajadores, aún estando desempleados", dijo en diálogo con Crónica Matinal.

Y agregó: "En el caso nuestro, nos constituimos en cooperativas hace bastantes años y hemos creado nuestra propia fuente de trabajo y la autogestionamos. Quiero recordar acá que el estacionamiento controlado en Córdoba lo han creado los trabajadores y trabajadoras como servicio público como tal. Después el Estado se apropió como titular de las calles y lo privatizó".

Quinteros manifestó el deseo que la representación de los trabajadores se exprese en la CGT. “Hoy se busca cauce para expresar esa representación en el marco del movimiento obrero”.

“En nuestro caso hemos avanzado y nos hemos constituido en cooperativas con personería jurídica para que el Estado no tenga pretexto para adjudicarnos el estacionamiento. Esto nos ha permitido que en distintas zonas de la ciudad de Córdoba, distintas cooperativas puedan estar prestando el servicio porque además el propio Estado promueve el cooperativismo”.

Por otro lado, Quinteros señaló que hay muchas cooperativas que a nivel nacional integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y a la vez, ésta forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) e incluso la propia CGT.

“Hoy estamos en la búsqueda de ser reconocidos y enfrentar esta expoliación que nos viene haciendo el gobierno nacional, al que caracterizamos de fascista-sionista-proimperialista, que viene a quedarse con nuestros recursos y lo estamos viendo” cada día, culminó Quinteros.

Mirá la nota completa: