Córdoba: 36 detenidos y secuestro de animales en múltiples operativos policiales
La Patrulla Rural de la Policía de Córdoba llevó a cabo procedimientos en 15 localidades del interior provincial. Se incautaron vehículos, aves y perros galgos en el marco de causas por robo de fauna y merodeo.
La Patrulla Rural de la Policía de Córdoba detuvo a 36 personas durante el fin de semana en distintos operativos desplegados en el interior de la provincia.
Los procedimientos se desarrollaron entre el sábado y el domingo en 15 localidades y comunas, donde además se secuestraron vehículos, animales y distintos elementos vinculados a delitos contra la fauna.
Según el parte oficial, se procedió al secuestro de 11 perros galgos en el marco de uno de los operativos. También fueron incautados seis vehículos, una motocicleta, teléfonos celulares, tramperos, dos aires comprimidos y otros elementos que pertenecerían a una organización vinculada al robo y comercio ilegal de animales.
Las localidades alcanzadas por los operativos fueron:
- Bell Ville
- Villa Albertina
- El Simbolar
- Villa Nueva
- Lozada
- Ballesteros
- Onagoity
- Leones
- Cruz Alta
- San Basilio
- Villa de María
- Juárez Celman
- Río Segundo
- General Roca
- Malvinas Argentinas
En ese contexto, se confirmó que una banda tenía su base de operaciones en una de las localidades del interior cordobés. Asimismo, las autoridades informaron que varias aves silvestres fueron rescatadas y devueltas a su hábitat natural.