Córdoba: 36 detenidos y secuestro de animales en múltiples operativos policiales

La Patrulla Rural de la Policía de Córdoba detuvo a 36 personas durante el fin de semana en distintos operativos desplegados en el interior de la provincia.

Los procedimientos se desarrollaron entre el sábado y el domingo en 15 localidades y comunas, donde además se secuestraron vehículos, animales y distintos elementos vinculados a delitos contra la fauna.

Según el parte oficial, se procedió al secuestro de 11 perros galgos en el marco de uno de los operativos. También fueron incautados seis vehículos, una motocicleta, teléfonos celulares, tramperos, dos aires comprimidos y otros elementos que pertenecerían a una organización vinculada al robo y comercio ilegal de animales.

Las localidades alcanzadas por los operativos fueron:

Bell Ville

Villa Albertina

El Simbolar

Villa Nueva

Lozada

Ballesteros

Onagoity

Leones

Cruz Alta

San Basilio

Villa de María

Juárez Celman

Río Segundo

General Roca

Malvinas Argentinas

En ese contexto, se confirmó que una banda tenía su base de operaciones en una de las localidades del interior cordobés. Asimismo, las autoridades informaron que varias aves silvestres fueron rescatadas y devueltas a su hábitat natural.