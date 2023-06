A horas de las elecciones provinciales del domingo 25 de junio, el desconocimiento sobre cuáles serán los cargos que se renovarán es elevadísimo en la población en general.

Ocho de cada diez personas tiene alguna duda central sobre estos comicios. El dato fue proporcionado por el Poder Judicial, en el marco del programa “Córdoba vota, la justicia informa” que lleva a los agentes a la calle para brindar asesoramiento a la ciudadanía.

Carolina Granja, responsable del programa y coordinadora del Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas en diálogo con Cba24n, destacó que uno de los principales puntos de desconcierto es la edad habilitada y obligatoria para ejercer el sufragio.

Vale recordar que desde los 16 años, si figuran en el padrón electoral, pueden votar de manera opcional. Lo mismo para las personas mayores de 70 años. Desde la mayoría de edad es obligatorio.

Las personas que tengan alguna discapacidad física o visual, permanente o temporaria, puede ir con una persona de confianza a sufragar.

En caso de imposibilidad para caminar o desplazarse, la autoridad de mesa o el FIPE (funcionario publico electoral de la Justicia), que podrá acercar la urna y el biombo para votar “con total autonomía y libertad”.

Otro de los puntos es desconocer qué cargos se votan. “Hay mucha información y cruzada”.

En Córdoba se elige gobernador y vicegobernador, legisladores y tribunos de cuentas.

Además en 229 ciudades, pueblos y comunas, elegirán sus autoridades ese mismo día, jornada en que se votará mayoritariamente con Boleta Única.

Para ver el instructivo sobre el uso de la boleta única, hacer click aquí.

No habrá multas

Si bien la legislación vigente establece una sanción económica para quienes no voten, la misma no está reglamentada, razón por la cual no se aplicará. Desde la reforma del Código Electoral Provincial no se ha implementado esto.

Así lo manifestó Ernesto Torres, secretario electoral de Córdoba.

De todas formas hay que justificar la ausencia dentro de los 60 días posteriores, bajo las causales que figuran en la normativa.

De no hacerlo, generará inconvenientes para los trámites administrativos a nivel municipal, provincial y nacional.