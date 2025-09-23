La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de una causa en la que un estudiante está acusado de manipular imágenes con inteligencia artificial para producir material pornográfico usando el rostro de compañeras. Según la investigación se trató de un caso de face swapping (reemplazo de rostros) que afectó directamente la integridad y vida privada de las denunciantes.

La acusación está caratulada como lesiones graves en contexto de género, lo que marca una pena de entre 3 y 20 años de prisión. La resolución está establecida por la fiscalía y ahora la defensa cuenta con la posibilidad de presentar un recurso ante la Cámara de Acusación.

En diálogo con Canal 10, el abogado de las víctimas, José D'Antona, explicó que “más allá de no estar tipificado el face swapping, se trata de violencia en entorno digital”. Además agregó que la fiscalía se apoyó en pericias informativas, psicológicas y testimoniales.

En Córdoba, es una situación que no tiene antecedentes y que pone en debate la aplicación de marcos normativos como la Ley Olimpia que no está reglamentada como delito específico.

“Estamos frente a un tipo de violencia digital. La tecnología avanza más rápido que las leyes y la Justicia tuvo que buscar una salida dentro del Código Penal”, sostuvo D'Antona.

Según las pericias, las víctimas sufrieron daños psicológicos, morales y sexuales, lo que motivó la clasificación agravada. El abogado aclaró que el pedido no es por la pena máxima, pero insistió en que se trata de un pronóstico severo, “incluso comparable con delitos como el homicidio en algunos casos”.