Córdoba, a pura primavera: anuncian crecimiento paulatino de la temperatura

Las marcas mercuriales crecen y octubre se pone el traje de fin de año en tierras cordobesas.

Por un lado, con un jueves con vientos regulares llegando del norte, y cielo apenas “algo nublado”.

Para hoy, se estima una máxima de 28 grados.

Pero la continuidad ya anuncia marcas veraniegas.

El viernes ya el mercurio se torna rojo. En el centro de la provincia, con mucho sol como condimento, podría haber 31º.

Ráfagas que vienen del norte cobran mayor incidencia para el fin de semana.

Pero a su vez, la humedad crece a la par de la multiplicación de las nubes.

Para el sábado, las previsiones apuntan a una máxima de 35 grados.