El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba convoca a personas, familias o parejas radicadas en la provincia de Córdoba que se sientan en condiciones de adoptar y brindar un entorno familiar afectivo y estable a una niña de 11 años.

Así lo solicitó el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de la ciudad de Alta Gracia, a cargo del juez Claudio Guillermo Lasso.

Es una niña extrovertida, empática, sociable, que disfruta de actividades lúdicas y artísticas como bailar y dibujar. También presenta afinidad con animales domésticos, en particular, con los perros.

En relación a la escolaridad, asiste a 5° grado de nivel primario. Logra posicionarse de manera favorable en las instancias de aprendizaje. Si bien requiere adaptaciones de acceso al contenido, disfruta del espacio escolar. En la actualidad, la niña recibe apoyo psicopedagógico.

La niña pertenece a un grupo fraterno de tres hermanas, con quienes tiene un vínculo afectivo estrecho. Se considera imprescindible el sostenimiento de estos lazos.

Resulta necesario mantener el tratamiento psicoterapéutico como así también se requiere disponibilidad para otros procedimientos y valoraciones médicas que la niña pueda demandar.

Se pretende un entorno familiar afectivo, estable y de contención, que la estimule y pueda responder a sus necesidades, favoreciendo así su desarrollo integral.

Los interesados deberán ingresar a la página: https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 11/25 y completar el formulario de inscripción.