La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba convoca a concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de auxiliares en las distintas áreas de la Dirección General de Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La inscripción será en línea a través de la página web oficial https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Administracion/ConcursosDesignaciones.aspx



El llamado se orienta a los siguientes perfiles profesionales:

• Licenciatura o Tecnicatura Superior en Fotografía Digital.

• Licenciatura o Tecnicatura Superior en Accidentología y Seguridad Vial.

• Ingeniería Mecánica, Automotores o Metalurgia.

• Ingeniería Eléctrica o Electromecánica.

• Ingeniería en Sistemas - Computación con perfil en desarrollo en sistemas; o que estén cursando la carrera: con al menos 15 materias aprobadas y actividad académica con examen final aprobado en los últimos dos años.

• Analista de Sistemas, Sistemas de Computación, Computación, Sitios Web.

• Ingeniería en Sistemas, Sistemas de la Información, Informática.

• Ingeniero o Técnico Superior en Sonido.

• Licenciatura o Técnico Superior en Comunicación Audiovisual, Producción en Medios Audiovisuales o Cine-Video-Televisión.

• Ingeniería en Telecomunicaciones.

• Estudios Secundarios con orientación técnica en Mecánica o Automotores.

Los profesionales interesados en ingresar en las distintas áreas que componen la Dirección General de Policía Judicial podrán conocer los requisitos de admisión accediendo a los Acuerdos de Convocatorias y sus anexos, publicados en el botón “Archivos” de cada concurso en el sitio oficial.

Para participar, deberán completar la solicitud de inscripción publicada en el sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba (www.justiciacordoba.gob.ar), en la sección “Administración”, subsección “Concursos”, entre el 1 y el 15 de octubre del 2025, y adjuntar la documentación requerida para la admisión hasta el 22 de octubre del 2025 a las 23:59 horas.

El seguimiento del proceso deberán realizarlo en el sitio oficial de concursos. Las notificaciones y avisos se cargarán en el botón “Novedades” los martes y jueves.



Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de las necesidades del servicio, conforme el orden de mérito que resulte. La participación o resultado del concurso no obliga a la designación del aspirante, más allá del número de vacantes que deban cubrirse.

Las consultas deberán canalizar exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección concursoingresantes@justiciacordoba.gob.ar