Desde septiembre estará vigente el nuevo aumento estadístico que impactará en los valores de las facturas que emite la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Mes a mes la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba publica el resultado de la fórmula de adecuación mensual (FAM). Este índice habilita los incrementos mensuales que puede aplicar la prestataria que brinda el servicio energético.

El nuevo ajuste será del 2,02% respecto de las tarifas de julio, porcentaje que rige exclusivamente para el valor agregado de distribución (VAD), que es la porción de la factura que corresponde a los costos de la eléctrica.

Durante 2025 la adecuación del índice habilitó un 2,05% (marzo), 1,91% (abril), 2,19% (mayo), 2,55% (junio), 2,17%, y 2,13% (julio).

Según EPEC, la repercusión de los valores actualizados del VAD en la factura final residencial es del 1%.

Según la Resolución 77, los incrementos entran en vigencia con los consumos del primer día del mes inmediato posterior a su publicación.