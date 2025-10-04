Este sábado, el Observatorio Córdoba registró a las 15 horas una temperatura máxima de 35.7ºC para el área del Gran Córdoba.

Más temprano, la mínima había iniciado alta teniendo en cuenta la época del año: 19.7°C a las 6:30 horas. En la ciudad Capital la máxima del viernes había llegado hasta los 31°C a las 16.

Estas máximas menguaran desde la medianoche de este sábado, cuando se espera el desarrollo de tormentas de variada intensidad en distintos puntos de la provincia.

Desde la secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad anticipan que desde noche de este sábado se esperan tormentas, especialmente en el sur, suroeste y en zonas serranas de la provincia, debido al ingreso de un frente frío.

Algunas tormentas podrían ser “localmente importantes”, con caída de granizo en algunos sectores y con el desarrollo de ráfagas de viento de fuertes a intensas, en distintos puntos del territorio provincial.

Ráfagas

Desde la medianoche se esperan ráfagas de viento que irán de los 85 a los 95 km/h. De manera aislada, y asociado al desarrollo de alguna tormenta fuerte y/o severa, se podrían suscitar ráfagas superiores a los 100 km/h.

Las autoridades, para reforzar la prevención, solicitan a la población extremar medidas como evitar actividades al aire libre en horario crítico; prever el desarrollo de fuertes ráfagas de viento; extremar medidas de prevención al volante; entre otras.

Ante cualquier emergencia solicitar ayuda a las autoridades, a través de los siguientes contactos:

📞0-800-888-38346 - CALL CENTER DEFENSA CIVIL PROVINCIAL (CON GUARDIA 24 HS)

📞911 - POLICÍA DE CÓRDOBA

📞100 - BOMBEROS VOLUNTARIOS

Pronóstico extendido