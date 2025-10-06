Organizaciones sociales y vecinos que se opusieron al traslado -que finalmente ocurrió- del histórico quebracho de la avenida Lucchese no vieron con buenos ojos alguna aparición pública de funcionarios la semana pasada, referiéndose a “la buena salud” del árbol trasladado.

Por eso, cumplieron con realizar, in situ, un informe técnico que estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma Ana Ruth Meehan (Matrícula Profesional 1388).

Con más de cuatro décadas de experiencia, la profesional sentenció que, “contrariamente a lo que informa la Municipalidad de Villa Allende, el árbol no presenta signos de vitalidad”.

En su diagnóstico difundido, la docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), resaltaron “la gran cantidad de hojas en el suelo”, lo que “indica un proceso lento de defoliación”, además de la presencia de “ramas basales defoliadas sin emisión de hojas nuevas”.

A su vez, el histórico quebracho blanco denota una “ausencia de signos de vitalidad y opacamiento del follaje, probablemente por daño en el sistema radicular”, además de “diferencias notorias con otros quebrachos de la zona”. En esta época, algunos “sí presentan brotes, hojas verdes y comienzan su preparación para la floración”.

La Comunidad Organizada del Quebracho advierte que algunas declaraciones de funcionarios “desinforman a la comunidad y buscan minimizar una problemática evidente”.