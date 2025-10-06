Adelia María vivió un episodio salvaje y violento durante la madrugada.

Al sur de Córdoba, un hombre de 37 años, que había trabajado tiempo atrás para un veterinario del pueblo, entró a la casa de su expatrón, le pegó a la esposa y secuestró a la hija de 29 años, para luego huir en una camioneta Toyota Hilux de la familia.

Al parecer, el sujeto conocía bien la casa, y entró de forma sigilosa por la planta baja. Allí, sorprendió a la mujer mientras dormía en el piso de arriba. Después del ataque, agarró a la hija y la obligó a subir al vehículo para escapar. La madre tuvo que ser derivada a un hospital en Río Cuarto por los golpes recibidos.

Tras el llamado al 911, se activó un operativo con móviles de distintas localidades. Finalmente, lo acorralaron en un camino rural de Las Acequias, donde intentó escapar a campo traviesa, pero fue reducido y detenido. La camioneta terminó chocando contra un montículo de tierra luego de ser embestida por un patrullero.

La joven fue rescatada con algunas lesiones leves y trasladada al Hospital San Antonio de Padua. Según confirmaron fuentes policiales, estuvo retenida contra su voluntad.

El detenido fue identificado como Sergio Sosa, y la fiscalía de Río Cuarto lo imputó por privación ilegítima de la libertad, robo calificado y violación de domicilio.