La Municipalidad de Córdoba anticipó durante la tarde del viernes cambios en las condiciones ambientales: fuertes ráfagas de viento, posible caída de granizo y precipitaciones sectorizadas se esperan en el ámbito de la ciudad.

Según el pronóstico, el fenómeno se producirá entre las 21 horas de este viernes y las 2 de la madrugada del sábado.

De manera paralela, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta -amarilla y naranja, según el sector- para los departamentos del centro y norte provincial, que también abarca a todo el noreste de la Argentina.

Para el sábado, las condiciones de inestabilidad se mantendrían en los departamentos del norte de la provincia.

Para el ámbito del Gran Córdoba, el sábado las condiciones esperables son de inestabilidad, descenso de temperatura y una jornada mayoritariamente cubierta.

Pronóstico extendido