Córdoba: alertan por estafas en una página web falsa del ITV

Desde la Inspección Técnica Vehicular (ITV) de Córdoba alertaron sobre la circulación de páginas web falsas que simulan ser la plataforma oficial y que tienen como objetivo robar información personal.

Desde la ITV remarcaron que no solicitan datos de tarjetas de crédito o débito, ni pagos anticipados mediante enlaces o transferencias.

La única web oficial es https://itvcordoba.com.ar, que solo permite gestionar turnos.

Desde la dirección, confirmaron que el único lugar autorizado para abonar el servicio es en las plantas de ITV habilitadas:

Planta 1: Av. Ramón Cárcano 182 (Chateau)

Planta 2: Colectora de Av. Circunvalación Agustín Tosco Sur 5000

Planta 3: Av. Japón 2333

Desde el municipio recomendaron a los vecinos acceder siempre a los servicios a través de VeDi, la plataforma oficial, para evitar estafas y fraudes informáticos.

Para consultas o mayor información, la ITV puso a disposición el teléfono 0800 888 8488.