Un adolescente de 13 años murió este lunes tras descompensarse durante una clase de educación física en el colegio.

El hecho ocurrió en Villa Carlos Paz en el IPEM 359 Arturo Illia.

Alrededor de las 13.45 desde una plaza ubicada en calle Azopardo esquina Kant de barrio Los Eucaliptos, el niño fue trasladado hasta el hospital municipal Sayago con diagnóstico de paro cardíaco.

Los médicos constataron su deceso por muerte súbita.

Momentos antes, se habría descompensado mientras realizaba actividad física, de acuerdo a la versión de la docente de esa materia que se encontraba en el lugar.

Interviene la Fiscalía del Tercer turno a cargo de la Dra. Jorgelina Gómez.