Un hombre de 59 años quedó detenido este jueves por circular en un camión robado y hasta querer sobornar a la Policía en un control para evitar la detención.

El hecho en una zona rural de la autopista Córdoba – Rosario, a la altura de Rio Segundo, en un procedimiento tras un llamado al 911.

La Policía secuestró también el camión marca Mercedes Benz en el que circulaba, que había sido robado el día anterior en la provincia de Buenos Aires.

Tanto la persona aprehendida como el vehículo fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial.